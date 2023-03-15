МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) 15 марта обновили свой исторический минимум, пишет Bloomberg. Володин пошутил о связи Чубайса и крахе двух американских банков

Котировки рухнули на 25 процентов, что стало сильнейшим падением за один день. На минимуме стоимость бумаг опустилась до 1,71 швейцарского франка.

На момент написания материала снижение замедлилось до 21,38%, а цена восстановилась до 1,75 швейцарского франка.

Обвал ценных бумаг Credit Suisse был связан с отказом крупнейшего акционера — Saudi National Bank — от дополнительных инвестиций в "проблемный швейцарский банк", пишет Bloomberg.

Ранее на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов Credit Suisse потерял старейшего и одного из своих крупнейших акционеров — от 10-процентной доли в банке в начале марта избавилась инвестиционная компания Harris Associates.