МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Факторов, которые могли бы в ближайшее время привести к банкротству крупного швейцарского банка Credit Suisse, на текущий момент нет, заявил РИА Новости руководитель центра по облигациям компании "БКС Мир инвестиций" Антон Куликов. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

"Мы не видим факторов, которые могли бы в ближайшем будущем стать причиной банкротства Credit Suisse, по нашим оценкам, на текущий момент докапитализация не требуется. Анализ активов и пассивов по срокам до погашения на конец 2022 года не выявляет разрыва ликвидности на горизонте один месяц, три месяца, 12 месяцев и пять лет", — отметил эксперт.

"Относительно небольшой разрыв ликвидности в 36 миллиардов франков (7% баланса) на горизонте один день закрывается в течение месяца", — добавил Куликов.

Накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Ранее Кийосаки точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году.

Позднее главный акционер Credit Suisse Group AG саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи этому швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.