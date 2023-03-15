МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Финансовые власти Швейцарии примут все необходимые меры для поддержки системно значимого банка Credit Suisse, чтобы не допустить его дефолта, при этом оценить саму вероятность его наступления в текущий момент трудно, заявил РИА Новости старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. Володин пошутил о связи Чубайса и крахе двух американских банков

"Оценить вероятность дефолта такой кредитной организации достаточно сложно с учётом того, что банк относится к системно значимым кредитным организациям, и его банкротство может нанести существенный ущерб не только экономике Швейцарии, но и экономике Евросоюза. То есть, нельзя исключать того, что для его поддержки будут предприняты экстренные меры", — рассуждает эксперт.

Впрочем, пока оценить саму вероятность дефолта такой кредитной организации достаточно сложно, заключил он.

Накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Ранее Кийосаки точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году.

Позднее главный акционер Credit Suisse Group AG саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи этому швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.