ВЕНА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин Австрии на фоне идеи Raiffeisen Bank International обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене заявил, что не видит со стороны банка Raiffeisen признаков обхода антироссийских санкций ЕС, сообщает австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на радиостанцию Ö1. Raiffeisen Bank хочет поменяться активами со Сбербанком, сообщили СМИ

Ранее в среду австрийские СМИ сообщили, что Raiffeisen Bank International намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене. Несколько позже в пресс-службе Raiffeisen Bank International заявили РИА Новости, что идея обмена дочки RBI в РФ на активы Sberbank Europe — "теоретическое соображение", никаких конкретных шагов для реализации такого обмена не было.

"Министерство финансов заявило, что нет никаких признаков обхода санкций со стороны Raiffeisen Bank International или другого австрийского банка. Реализация оставшихся активов Sberbank Europe является обычной процедурой", — отмечает издание.

Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции. После, в мае 2022 года, австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Тогда старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев комментировал, что Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка. Володин пошутил о связи Чубайса и крахе двух американских банков

При этом на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в 2022 году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов.

Консолидированная прибыль всего RBI в 2022 году выросла в 2,6 раза, до 3,627 миллиарда евро, а большая часть пришлась на российский рынок, где его финрезультат увеличился в 4,3 раза, до 2,058 миллиарда евро. При этом, согласно действующему российскому законодательству, RBI не может распределить полученную в России прибыль.