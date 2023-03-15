МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минцифры не планирует ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения, но считает, что некоторые сервисы – например, банковские – должны работать только на российских площадках, заявил глава ведомства Максут Шадаев в Госдуме. Мошенники стали чаще использовать звонки в мессенджере, заявило Минцифры

"Мы ни в коем случае не хотим ограничивать работу иностранных мессенджеров для личных сообщений, общения. Но есть определенные сферы, где все-таки мы будем настаивать на приоритете российских мессенджеров. Например, когда мы говорим про школы, про общение учителя с родителями, с учащимися – понятно, что мы хотим, чтобы это была доверенная российская платформа", — сказал Шадаев в ходе заседания думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В том числе у нас был вопрос о реализации всяких платежных банковских сервисов на базе мессенджера. Тут тоже позиция, совместная с ЦБ, что это должно быть только в российских мессенджерах", — подчеркнул министр.

По его словам, у России есть возможность получить достойную альтернативу иностранным мессенджерам в виде "VK Мессенджера". "Мы уже видим неплохие показатели его использования. Как всегда говорит Минцифры, мы за конкуренцию, но на определенных площадках ее все равно нужно регулировать", — отметил Шадаев.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2023 года ограничил использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации услуг и товаров банками и госпредприятиями. Так, банкам нельзя пересылать через них платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах. Запрещено подключать к иностранным мессенджерам и системы, обеспечивающие перевод денег.