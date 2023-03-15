МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сверхприбыли у российских банков за 2021 и 2022 годы нет: чистая прибыль сектора за этот период оказалась ниже, чем в 2019-2020 годах, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Ранее в среду замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил журналистам, что Минфин ждет поступления в бюджет единоразовых платежей от бизнеса в четвертом квартале 2023 года. Он отметил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей не будут платить взнос, банки в эти исключения не входят.

О том, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного взноса первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил в начале февраля.

Позже министр финансов Антон Силуанов уточнял, что министерство согласовывает с бизнесом однократную выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.

"В целом банковский сектор сверхприбыли для уплаты добровольного взноса не получил… Если же исходить из совокупных результатов банковского сектора РФ по РСБУ, то и тут сверхприбыль отсутствует: суммарная чистая прибыль сектора за 2019 и 2020 годы составила 3,3 триллиона рублей, тогда как за 2021 и 2022 годы — 2,6 триллиона рублей", — сказал эксперт. Тем не менее, он отметил, что отдельные банки все же могут заплатить взнос, но не уточнил, какие именно. Россия стала чемпионом мира по санкциям, заявил Мишустин

Говоря о конкретных финансовых организациях, Осадчий заметил, что суммарная чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2019 и 2020 годы составила 1,6 триллиона рублей, а за 2021 и 2022 годы — 1,5 триллиона. "Если базой "налога на сверхприбыль" будет чистая прибыль по МСФО за 2021 и 2022 годы за вычетом чистой прибыли 2019 и 2020 годов, то этот налог Сбербанк не заплатит", — уточнил эксперт.

Также он отметил, что чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2022 год пока не опубликована, однако, по предварительным оценкам, банк также не заплатит взнос из-за отсутствия сверхприбыли.