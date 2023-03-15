МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк Credit Suisse на фоне обвала своих акций в среду примерно на треть обратился к национальному центробанку и рыночному регулятору за "демонстрацией поддержки", при этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже начал узнавать у своих поднадзорных размер рисков, связанных со швейцарской финорганизацией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Ранее он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.

"Credit Suisse обратился к Национальному банку Швейцарии за публичной поддержкой после того, как его акции рухнули на 30%… Credit Suisse также сделал аналогичный запрос к швейцарскому регулятору Finma, но ни одна из организаций пока не приняла решения о публичном вмешательстве", — пишет издание.

Кроме того, по словам собеседников Financial Times, ЕЦБ попросил кредиторов ЕС обнародовать информацию о рисках, связанных со швейцарским банком. Европейский центробанк также проводил обсуждения о возможном публичном заявлении по ситуации вокруг Credit Suisse, однако было принято решение этого не делать из-за опасений создать дополнительную панику на рынке.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.