МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Компания "РТК-Солар" зафиксировала в прошлом году более 87 тысяч хакерских DDoS-атак на российские банки, самая длительная из них шла почти 33 дня, сообщил РИА Новости директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам компании Алексей Павлов. Росбанк отражает крупную DDOS-атаку

"За 2022 год мы зафиксировали более 87 тысяч DDoS-атак на российские банки. Самая продолжительная из них длилась почти 33 дня", — рассказал эксперт.

Он добавил, что эта атака стоит на седьмом месте по продолжительности среди всех инцидентов, связанных с DDoS, которые зафиксировали эксперты компании в России за 2022 год. При этом мощность самой сильной атаки на российский финансовый сектор в прошлом году составила 30 Гбит/с, отметил Павлов.

По его словам, резкий всплеск DDoS-атак на финсектор пришелся на май 2022 года, уже в июне был спад, и до конца года наблюдался тренд на снижение как интенсивности, так и продолжительности атак.

Ранее в феврале директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин сообщал агентству, что количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком.