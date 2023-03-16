Эксперты раскрыли детали DDoS-атак на российские банки
РТК-Солар: в 2022 году самая длительная DDoS-атака на российские банки шла 33 дня
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Компания "РТК-Солар" зафиксировала в прошлом году более 87 тысяч хакерских DDoS-атак на российские банки, самая длительная из них шла почти 33 дня, сообщил РИА Новости директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам компании Алексей Павлов.
"За 2022 год мы зафиксировали более 87 тысяч DDoS-атак на российские банки. Самая продолжительная из них длилась почти 33 дня", — рассказал эксперт.
Он добавил, что эта атака стоит на седьмом месте по продолжительности среди всех инцидентов, связанных с DDoS, которые зафиксировали эксперты компании в России за 2022 год. При этом мощность самой сильной атаки на российский финансовый сектор в прошлом году составила 30 Гбит/с, отметил Павлов.
По его словам, резкий всплеск DDoS-атак на финсектор пришелся на май 2022 года, уже в июне был спад, и до конца года наблюдался тренд на снижение как интенсивности, так и продолжительности атак.
Ранее в феврале директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин сообщал агентству, что количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком.
https://1prime.ru/banks/20230316/840086665.html
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