МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами на фоне кризиса вокруг крупного швейцарского банка Credit Suisse, сообщает газета Telegraph. ЦБ Швейцарии готов при необходимости предоставить ликвидность Credit Suisse

"Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами в среду вечером после того, как акции Credit Suisse падали на 30%", — говорится в сообщении газеты.

Ранее Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.

В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.

Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.