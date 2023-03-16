МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США). Украинцев в Швейцарии оставят без средств для "выживания"

"Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к покрытой кредитной линии, а также краткосрочному механизму поддержки ликвидности Национального банка Швейцарии на общую сумму примерно до 50 миллиардов швейцарских франков. Это дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse, в то время как Credit Suisse предпринимает необходимые шаги для создания более простого и более ориентированного банка, построенного вокруг потребностей клиентов", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

Ранее Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.

В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.

Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.