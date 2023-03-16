Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов
DailyFX: аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ до 3,5 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 16 марта, в 16.15 мск.
В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 11 марта. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 6 тысяч — до 205 тысяч заявок.
В то же время минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, увеличилось до 1,34 миллиона с 1,309 миллиона в январе.
https://1prime.ru/banks/20230316/840087724.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.