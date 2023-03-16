МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Глава ЕЦБ раскрыла пранкерам правду об антироссийских санкциях

Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 16 марта, в 16.15 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 11 марта. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 6 тысяч — до 205 тысяч заявок.

В то же время минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, увеличилось до 1,34 миллиона с 1,309 миллиона в январе.