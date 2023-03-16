МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Европейская политика санкций против России подорвала доверие инвесторов, бегство капиталов продолжится, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Банкиры предсказали рост ставок по потребкредитам

"То, что происходит с банком Credit Suisse в Швейцарии, подтверждает то, что санкционная политика Европы (а Швейцария, несмотря на декларируемый нейтралитет, к санкциям присоединилась) подорвала доверие инвесторов всего мира к надежности европейских юрисдикций, бегство капиталов из Европы будет только нарастать", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse сообщил, что займет у ЦБ страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).

Финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки считает, что следующим банком, который ждет крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

В связи со сложившейся ситуацией акции Credit Suisse в среду на закрытии торгов обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.