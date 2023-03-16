МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Запрос банка Credit Suisse на займ у центробанка Швейцарии в размере 53,7 миллиарда долларов станет первым таким обращением с кризиса 2008 года, при этом банк является системно значимым и его крах не будет допущен, прокомментировали РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. Европейская политика санкций подорвала доверие инвесторов, заявил Клишас

В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости Национальный банк Швейцарии (SNB) предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).

"Текущий запрос на предоставление средств станет первым с 2008 года. При этом SNB на данный момент рисков "распространения" данной практики на другие кредитные организации не видит", — прокомментировали они.

Эксперты отметили, что о проблемах в Credit Suisse говорили уже давно: смена руководства, негативные слухи вокруг банка, убытки по итогам прошлого года, отток средств клиентов — все это в совокупности привело к тому, что крупнейший банк Швейцарии столкнулся с проблемами.

"Однако говорить о банкротстве преждевременно, так как Credit Suisse является системно значимым, а значит его крах ощутимо отразится на всей экономике страны, что, безусловно, регуляторы не готовы допустить", — заключили в компании.