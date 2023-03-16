МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Представители региональных администраций Индонезии должны отказаться от использования платежных систем Mastercard и Visa в условиях западного санкционного режима, пишет газета Jakarta Post со ссылкой на заявление президента страны Джоко Видодо.
Глава государства отметил, что отказ от американских финансовых систем позволит защитить транзакции от "возможных геополитических последствий". По его словам, Visa и Mastercard могут быть использованы Западом против стран, которые, по его мнению, имеют отношение к событиям на Украине.
"Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой", — подчеркнул он.
Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявлял РИА Новости, что Индонезия "находится в процессе рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир".
https://1prime.ru/banks/20230316/840089245.html
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