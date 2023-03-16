МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Представители региональных администраций Индонезии должны отказаться от использования платежных систем Mastercard и Visa в условиях западного санкционного режима, пишет газета Jakarta Post со ссылкой на заявление президента страны Джоко Видодо. Эксперт предсказал увеличение доли платежей с помощью карт "Мир"

Глава государства отметил, что отказ от американских финансовых систем позволит защитить транзакции от "возможных геополитических последствий". По его словам, Visa и Mastercard могут быть использованы Западом против стран, которые, по его мнению, имеют отношение к событиям на Украине.

"Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой", — подчеркнул он.

Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявлял РИА Новости, что Индонезия "находится в процессе рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир".