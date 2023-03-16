МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава британского минфина Джереми Хант заявил, что глава Банка Англии Эндрю Бэйли внимательно следит за развитием ситуации вокруг одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
В среду ЦБ Швейцарии и управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам дня, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости Национальный банк Швейцарии (SNB) предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).
"Конечно, я следил за ситуацией. Глава Банка Англии (Эндрю Бэйли – ред.) очень внимательно следит за этим", — сказал Хант в эфире телеканала Sky News, отметив, что утренние новости от властей Швейцарии "обнадеживают".
Ранее газета Telegraph сообщила, что Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами на фоне кризиса вокруг Credit Suisse.
https://1prime.ru/banks/20230316/840090276.html
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