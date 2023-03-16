МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава британского минфина Джереми Хант заявил, что глава Банка Англии Эндрю Бэйли внимательно следит за развитием ситуации вокруг одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Аналитики оценили возможность банкротства Credit Suisse

В среду ЦБ Швейцарии и управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам дня, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости Национальный банк Швейцарии (SNB) предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).

"Конечно, я следил за ситуацией. Глава Банка Англии (Эндрю Бэйли – ред.) очень внимательно следит за этим", — сказал Хант в эфире телеканала Sky News, отметив, что утренние новости от властей Швейцарии "обнадеживают".

Ранее газета Telegraph сообщила, что Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами на фоне кризиса вокруг Credit Suisse.