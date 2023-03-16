МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Предполагаемая финансовая помощь одному из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse в размере до 50 млрд франков купирует, но не решит всех его проблем, заявил РИА Новости руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Ситуацию с Credit Suisse назвали признаком глобальной проблемы

Котировки Credit Suisse на бирже обвалились накануне на четверть. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

"Боюсь, самостоятельно, без помощи регуляторов, причем не только ЦБ Швейцарии, не обойдется — банк играет важную роль в глобальной финансовой системе. Пока, для купирования оттока ликвидности, 50 миллиардов франков, возможно, достаточно — это большая сумма помощи, около 9% активов банка на конец 2022 года. Но говорить, что проблемы Credit Suisse позади, я не готов — нужны изменения структуры самого бизнеса и инвестиции на это", — отмечает Локтюхов.

Реструктуризация банка — острая, насущная необходимость, поскольку проблемы бизнес-модели Credit Suisse, обострившиеся в условиях давления США в направлении открытия информации о клиентах, а также "санкционной войны с Россией" обуславливают отрицательную динамику доходов и активов банка, и ситуацию усугубила фаза активного повышения учtтных ставок в Европе и США, считает он. Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

"Все это накладывается на кризисные явления в глобальном финансовом секторе, так что банку предстоит тяжелый год и тяжелые решения", — продолжает Локтюхов.

Эксперт при этом полагает, что предоставление помощи ЦБ Швейцарии банку как-то существенно не изменит котировки франка — сумма не столь велика по сравнению с активами ЦБ и денежной массой. "Но, учитывая диверсифицированность бизнеса Credit Suisse по странам, помощь может оказать некоторое давление на позиции франка к евро и доллару. Впрочем, он и так весьма крепок. Так что это, может, и неплохо для Швейцарии?" — заключает Локтюхов.