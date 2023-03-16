2023-03-16T16:43:31+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230316/840095785.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 20–21 (2416–2417)
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. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 20–21 (2416–2417). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6244-У от 21.09.2022... ПРАЙМ, 16.03.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, вестник банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 20–21 (2416–2417).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6244-У от 21.09.2022 "О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72268 от 6.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.