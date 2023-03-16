МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 20–21 (2416–2417). ЦБ планирует увеличить период отказа от навязанных банковских услуг

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6244-У от 21.09.2022 "О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72268 от 6.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.