МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании в пятницу, считает глава ВТБ Андрей Костин. ЦБ планирует увеличить период отказа от навязанных банковских услуг

"Ставку сохранит, я думаю", — ответил он на вопрос журналистах в кулуарах съезда РСПП о своих ожиданиях по ключевой ставке по итогам заседания ЦБ.

ЦБ в конце февраля 2022 года на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к смягчению политики, пока в сентябре не довел ставку до 7,5% годовых. В октябре регулятор прервал цикл снижения, впервые с марта не став "двигать" ставку, и поступил так же в декабре.

В феврале регулятор в третий раз подряд сохранил ключевую ставку, но ужесточил сигнал по будущим действиям.