МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Банковская система США стабильна, депозиты вкладчиков не пострадают, заявила в четверг на слушаниях в сенате глава минфина Джанет Йеллен. Байдена после краха двух банков сравнили с застрявшим в туалете учителем

На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Как заявила глава минфина, на этой неделе правительство предприняло "решительные и сильные меры для стабилизации (ситуации — ред.) и укрепления общественного доверия".

"Могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается устойчивой и американцы могут быть уверены, что их вклады будут там, где они должны быть, когда они им понадобятся", — сказала глава министерства финансов.