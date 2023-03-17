МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорожденных россиян, финансирование которых будет производиться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает газета "Известия"

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"ЛДПР подготовила законопроект, который предполагает создание с 2024 года накопительных счетов для каждого новорожденного россиянина. При этом финансироваться они должны прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Пополнять счета по желанию смогут и родственники", — пишет издание.

Согласно пояснительной записке к документу, текст которой приводит газета, накопительные именные счета должны пополняться каждый год до 18-летия ребенка, после чего они становятся его собственностью, и он может ими самостоятельно распоряжаться. После достижения совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если гражданин ими не воспользуется, то деньги переведут на его пенсионный счет.

"Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян", — приводит издание текст пояснительной записки.