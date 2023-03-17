ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Объем заимствований американскими банками средств у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг рекордных 164,8 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федрезерва, опубликованные агентством. Глава Минфина США заявила о стабильности банковской системы страны

Согласно приведенной статистической информации, банки заняли у ФРС 164,8 миллиарда долларов для поддержки ликвидности. Из них 152,85 миллиарда долларов были привлечены за неделю по 15 марта через механизм дисконтного окна — инструмент монетарной политики, позволяющий кредитным организациями занимать у центробанка на короткий срок для удовлетворения потребностей в ликвидности при ее кратковременном сокращении.

Согласно данным ФРС, данный показатель является рекордным за всю историю действия механизма и значительно превышает максимальные уровни займов во время финансового кризиса в США 2008 года, когда статистика за неделю демонстрировала заимствования у регулятора в объеме 111 миллиардов долларов.

Для сравнения, за первую неделю марта 2023 года банки заняли у ФРС через дисконтное окно 4,58 миллиарда долларов.

Кроме того, из общей суммы заимствований 11,9 миллиарда долларов американские финансовые организации привлекли через программу временного финансирования банков — новый экстренный механизм поддержки ликвидности, запущенный ФРС в воскресенье.

На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.