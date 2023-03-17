МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Кризис банковской системы США охватит те страны, которые больше всего на нее полагаются, во избежание кризиса, следует проводить дедолларизацию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", — указал он в своем телеграмм-канале.
Володин также отметил, что кризис американской финсистемы больше всего затронет тех, кто ориентируется "только на нее". В связи с этим политик подчеркнул, что странам необходима дедолларизация экономики, чтобы избежать грядущего кризиса.
https://1prime.ru/banks/20230317/840100650.html
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