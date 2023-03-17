МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Кризис банковской системы США охватит те страны, которые больше всего на нее полагаются, во избежание кризиса, следует проводить дедолларизацию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аналитик объяснил, почему уходящая неделя стала роковой для банков

"Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", — указал он в своем телеграмм-канале.

Володин также отметил, что кризис американской финсистемы больше всего затронет тех, кто ориентируется "только на нее". В связи с этим политик подчеркнул, что странам необходима дедолларизация экономики, чтобы избежать грядущего кризиса.