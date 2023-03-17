Глава Банка Японии считает, что дальнейшее снижение ставок возможно
Глава Банка Японии Курода: есть пространство для дальнейшего снижения процентных ставок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу о том, что существует пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в глубь негативной территории. При этом он не уточнил вероятные масштабы такого снижения.
Комментарии Куроды, второй пятилетний срок полномочий которого завершается в апреле, прозвучали на слушаниях в парламенте.
https://1prime.ru/banks/20230317/840101173.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.