МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу о том, что существует пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в глубь негативной территории. При этом он не уточнил вероятные масштабы такого снижения. В Японии отметили гениальность россиян в условиях санкций

Комментарии Куроды, второй пятилетний срок полномочий которого завершается в апреле, прозвучали на слушаниях в парламенте.