МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мобильные приложения подсанкционных банков перестали быть доступными в магазине Google Play, передает корреспондент РИА Новости. Аналитик объяснил, почему уходящая неделя стала роковой для банков

Отмечается, что магазин удалил программы "Приморья", "Уралсиба", "Левобережного", "Зенита", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банка", "Санкт-Петербурга" и Металлинвестбанка. Ранее эти приложения исчезли из App Store

Ранее в феврале США запретили американским физлицам и компаниям любые операции с перечисленными кредитными организациями.