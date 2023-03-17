МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мобильные приложения подсанкционных банков перестали быть доступными в магазине Google Play, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что магазин удалил программы "Приморья", "Уралсиба", "Левобережного", "Зенита", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банка", "Санкт-Петербурга" и Металлинвестбанка. Ранее эти приложения исчезли из App Store
Ранее в феврале США запретили американским физлицам и компаниям любые операции с перечисленными кредитными организациями.
https://1prime.ru/banks/20230317/840102430.html
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