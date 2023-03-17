МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Решение Европейского центрального банка повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов в четверг отражает приоритет борьбы с инфляцией. Оно также сигнализирует о высокой уверенности в устойчивости европейских банков. С такими заявлениями выступил в пятницу представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало.
"Французские и европейские банки очень сильны", — сказал Вильруа, который также является управляющим Банка Франции, в интервью радиостанции BFM.
ЕЦБ в четверг повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, хотя некоторые инвесторы считали, что потрясения на финансовых рынках заставят его отказаться от столь масштабного шага.
https://1prime.ru/banks/20230317/840102516.html
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