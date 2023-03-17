МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мобильное приложение банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) исчезло из магазина Google Play, скачанные версии будут работать как обычно, сообщили в кредитной организации. Приложения подсанкционных банков пропали из Google Play

"Приложения БСПБ недоступны в Google Play. Что это значит? Ранее установленные мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка", — сказано в публикации в телеграм-канале банка.

В БСПБ уточнили, что клиенты могут осуществлять все операции, в том числе переводить средства и пополнять счета.

Кроме того, для владельцев устройств на базе Android и любых других устройств без ограничений работает веб-версия, указали в банке.

США в начале марта ввели новые санкции против российских кредитных организаций, включая "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Санкт-Петербург" и МТС-банк.