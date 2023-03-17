МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рекордные займы американских банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США говорят об их попытке перекрыть риски нестабильности ресурсной базы в текущей ситуации, заявил РИА Новости руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. First Republic Bank получил депозиты от 11 крупных банков США

Согласно опубликованным ранее в пятницу данным Федрезерва, объем заимствований у него американскими банками достиг рекордных 164,8 миллиарда долларов. Из них 152,85 миллиарда были привлечены за неделю по 15 марта через механизм дисконтного окна — инструмента монетарной политики, позволяющего кредитным организациями занимать у ФРС на короткий срок для удовлетворения потребностей в ликвидности при ее кратковременном сокращении.

"Банки стараются перекрыть возможные риски нестабильности ресурсной базы, связанные с проблемами отдельных крупных финансовых институтов, для чего укрепляют свою позицию по ликвидности. Это, в целом, нормальная и достаточно типичная реакция кредитных институтов", — рассуждает Пивень.

"Изменение данного показателя в перспективе будет зависеть от того, насколько спокойно банковская система США пройдет через последствия краха Silicon Valley Bank и других. По мере снижения напряженности средства будут возвращаться резервной системе", — добавляет эксперт.

Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB, по его собственному заявлению, оказался связан с ростом учётной ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Затем, 8 марта, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.