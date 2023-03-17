МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" уже третий день находится под DDos-атакой, при этом сегодня она особенно массированная, для сохранения инфраструктуры кредитная организация приняла решение временно отключить часть каналов обслуживания, заявили РИА Новости в пресс-службе банка. Россиянам рассказали о популярных схемах мошенничества

"Третий день происходит DDos-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания", — сообщили в банке.

Там добавили, что средства клиентов находятся в полной безопасности. "Мы активно работаем над отражением DDos-атаки. Мы надеемся, что сможем достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме", — указали в кредитной организации.

Ранее на этой неделе с хакерскими атаками сталкивались Росбанк и "Ак Барс банк".