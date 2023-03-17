МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ситуация в банковской системе США в настоящее время трудно предсказуемая, однако попытка Федеральной резервной системы (ФРС) спасти банки "любой ценой" может не найти поддержки в различных органах власти, заявил РИА Новости директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. Аналитик назвал займы американских банков у ФРС логичными

"Ситуация трудно предсказуемая в силу запоздалых действий регулятора в начале марта. Согласно заявлениям ФРС США, финансовая помощь будет оказана в необходимых объемах для бесперебойного функционирования банковской системы. Однако у такого подхода спасения "любой ценой" может оказаться достаточно противников в различных органах власти США", — считает эксперт.

"Кроме того, в случае новых шоков реакция на других сегментах финансового рынка может выйти из-под контроля. Поэтому возможны различные варианты развития событий", — заключил Уклеин.

Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB, по его собственному заявлению, оказался связан с ростом учётной ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Затем, 8 марта, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

При этом, согласно опубликованным ранее в пятницу данным Федрезерва, объем заимствований у него американскими банками достиг рекордных 164,8 миллиарда долларов. Из них 152,85 миллиарда были привлечены за неделю по 15 марта через механизм дисконтного окна — инструмента монетарной политики, позволяющего кредитным организациями занимать у ФРС на короткий срок для удовлетворения потребностей в ликвидности при ее кратковременном сокращении.