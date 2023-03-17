МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мобильное приложение банка "Зенит" больше не доступно для скачивания в магазине мобильных приложений Google Play, поэтому банк рекомендует клиентам не удалять уже установленные программы со своих смартфонов, об этом агентству сообщили в пресс-службе кредитной организации. Приложения подсанкционных банков пропали из Google Play

"Приложения банка "Зенит", которые уже установлены, работают как обычно. Текущие пользователи могут проводить операции без ограничений. Банк рекомендует не удалять мобильное приложение. Новые клиенты, которые еще не установили мобильный банк, могут воспользоваться интернет-банком", — сообщили в банке.

Также в ближайшее время мобильное приложение будет размещено на сайте банка и будет доступно для скачивания для владельцев смартфонов на Android, добавили в кредитной организации.

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка.