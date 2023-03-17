МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее установленные приложения банка "Санкт-Петербург" работают как обычно

"Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать", — сообщили в банке "Уралсиб".

Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии, в нём есть все необходимые функции, версия адаптирована для мобильных устройств, добавили в пресс-службе.

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка.

В феврале эти банки подпали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений были удалены и из App Store.