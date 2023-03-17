МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжить повышать ставки, поскольку рост базовой инфляции продолжается, а риски для прогнозов роста цен склоняются в сторону повышения, сказал в пятницу член Управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир. ЕЦБ отметил устойчивость банковского сектора еврозоны

В четверг центральный банк повысил ставку по депозитам на 50 базисных пунктов и опубликовал прогноз, согласно которому инфляция будет превышать установленный им целевой уровень 2% до конца 2025 года. Вместе с тем ЕЦБ не просигнализировал о дальнейших изменениях денежно-кредитной политики, так как нестабильность финансовых рынков в последнее время требует осторожности и основанного на данных подхода.

"Даже текущие события на финансовых рынках не меняют моего мнения, согласно которому нам необходимо продолжать, — сказал Казимир. — Я очень хорошо понимаю хрупкость ситуации, но мы еще не вышли на финишную прямую".

Вместе с тем он не настаивал на повышении ставок на запланированном на 4 мая заседании, сказав, что не следует строить предположения на эту тему. В ЕЦБ заявили о силе европейских банков

По итогам заседания в четверг ЕЦБ не дал оценку рисков для прогнозов инфляции, но Казимир сказал, что преобладают повышательные риски, а базовая инфляция упорно остается высокой.

В феврале годовой темп базовой инфляции в еврозоне, при расчете которого не учитываются волатильные цены на продовольствие на топливо, ускорился до 5,6% с 5,3% в январе. Эти данные показали, что закончившийся рост цен на энергоносители распространился на экономику в целом, создав продолжительный риск высокой инфляции.

"Риски для прогнозов инфляции есть с обеих сторон, но, по-моему, повышательные риски намного сильнее", — сказал Казимир.

Вместе с тем он признал, что денежно-кредитная политика работает и повышение ставки на 350 базисных пунктов с июля уже начинает приносить плоды.