МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить за 2022 год дивиденды в размере 25 рубля на акцию, или 565 миллиардов рублей совокупно, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Обыкновенные акции Сбербанка прибавляют более восьми процентов

"Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением — наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории "Сбера" дивидендов в размере 565 миллиардов рублей. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций "Сбера" в последние дни", — сказал он журналистам.

Отмечается, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. "11 мая — дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов", — добавил Греф.

Сбербанк в начале марта сообщил, что заработал чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 270,5 миллиарда рублей, а его коэффициент достаточности базового капитала первого уровня на конец прошлого года составил 14,8%, что достаточно для дивидендов в 50% от прибыли по МСФО. Тогда глава банка заявил, что рассматриваются различные варианты размера дивидендов по итогам 2022 года. Правительство назвало кандидатов в набсовет "Сбербанка"

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей дивидендов-2022 от Сбербанка.

За 2019 год банк направил на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО (422,4 миллиарда рублей), а за 2020 год — 56% (422,4 миллиарда рублей). По итогам 2021 года дивиденды из-за санкционного кризиса не выплачивались, хотя прибыль банка за тот год достигла рекордных 1,246 триллиона рублей. При этом рекомендованный размер дивидендов указывает на то, что банк хочет выплатить дивиденды в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет.