Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные дивиденды в размере 25 рублей на акцию
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить за 2022 год дивиденды в размере 25 рубля на акцию, или 565 миллиардов рублей совокупно, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением — наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории "Сбера" дивидендов в размере 565 миллиардов рублей. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций "Сбера" в последние дни", — сказал он журналистам.
Отмечается, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. "11 мая — дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов", — добавил Греф.
Сбербанк в начале марта сообщил, что заработал чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 270,5 миллиарда рублей, а его коэффициент достаточности базового капитала первого уровня на конец прошлого года составил 14,8%, что достаточно для дивидендов в 50% от прибыли по МСФО. Тогда глава банка заявил, что рассматриваются различные варианты размера дивидендов по итогам 2022 года.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей дивидендов-2022 от Сбербанка.
За 2019 год банк направил на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО (422,4 миллиарда рублей), а за 2020 год — 56% (422,4 миллиарда рублей). По итогам 2021 года дивиденды из-за санкционного кризиса не выплачивались, хотя прибыль банка за тот год достигла рекордных 1,246 триллиона рублей. При этом рекомендованный размер дивидендов указывает на то, что банк хочет выплатить дивиденды в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет.
https://1prime.ru/banks/20230317/840105359.html