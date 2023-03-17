МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 21 апреля 2023 года, оно пройдет в форме заочного голосования, сообщили в кредитной организации. Правительство назвало кандидатов в набсовет "Сбербанка"

"Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года. Определить 21 апреля 2023 года датой проведения собрания, датой окончания приема бюллетеней для голосования", — говорится в пресс-релизе банка.

Отмечается, что 28 марта 2023 года установлено датой фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании — в этом году участие в голосовании принимают владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций.

Акционеры традиционно будут голосовать по вопросам выплаты дивидендов и нового наблюдательного совета. Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наблюдательный совет рекомендовал выплатить за 2022 год дивиденды в размере 25 рублей на акцию, или 565 миллиардов рублей совокупно, что является рекордом в истории банка.

При этом, согласно имеющемуся у РИА Новости распоряжению, кабмин уже выдвинул кандидатами для избрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова и помощника президента РФ Максима Орешкина.