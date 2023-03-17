МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ не нашел веских оснований для исключений банков из списка компаний, на который будет распространен разовый взнос в бюджет, но это не должны быть использующие послабления Центробанка банки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Силуанов назвал ставку разового платежа в бюджет

"Что касается взноса в бюджет со стороны банка. Честно говоря, мы не нашли веских оснований, чтобы для банков делать исключение из общего правила в этой ситуации", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

"Если банки будут попадать под это общее правило, это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления", — добавила она.

В начале февраля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году. Белоусов пояснил, что речь идет о выплате именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

Позже замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет, банки в эти исключения не входят.