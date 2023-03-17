МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России пока не получал информации о сделке по смене структуры собственников Альфа-банка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Альфа-банк подтвердил подготовку сделки по смене акционеров

"Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения, мы структуру сделки не понимаем — нужно ли для этого согласование с Центральным банком. Поэтому я не могу сказать, так как… нет запроса со стороны собственников и банка", — сообщила она в ходе пресс-конференции.

На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову. По данным издания, Фридман и Авен владеют 45% акций Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

После этого в пресс-службе банка сообщили, что сделка по смене акционеров Альфа-банка готовится, но говорить о ее завершении рано. Если она состоится, то основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Косогов, уточняли там же.