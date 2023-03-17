МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что может быть принятио решение о снижении ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ. ЦБ не видит спекулятивных действий на российском валютном рынке

Регулятор в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и прогноз по инфляции в 2023 году она на уровне 5–7% с возвратом к 4% в 2024 году.

"Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых демонстрирует способность регулятора удерживать ее в заявленном диапазоне 6,5-8,5%. Вполне возможно, на следующем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет снижена", — сказал он журналистам.

Аксаков отметил, что тренд на сохранение ключевой ставки коррелирует со стабилизацией ситуации в экономике страны, а взвешенная макроэкономическая политика должна помочь бизнесу планировать свою деятельность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. "Очевидно, что при принятии решения по ключевой ставке Банк России исходит из баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков", — полагает депутат.

Он также обратил внимание, что в настоящий момент все еще высокими остаются инфляционные ожидания населения, а наблюдаемая годовая инфляция в феврале почти не изменилась. В то же время наметилась тенденция снижения годовой инфляции, напомнил глава думского комитета.

"В текущей ситуации баланс рисков ускорения инфляции и рисков торможения деловой активности начинает смещаться в сторону последних. Думаю, что Банк России исходил из этого, принимая решения о сохранении ключевой ставки. Хотелось бы в перспективе увидеть ее снижение до 7%, надеюсь, предпосылки для этого будут уже в текущем году", — резюмировал Аксаков.