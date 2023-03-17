МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Платформа Morningstar Direct в пятницу сообщила, что чистые оттоки средств из американских и европейских фондов, управляемых Credit Suisse, после 13 марта превысили 200 млн долларов. ЦБ высказал мнение о лимите по переводу между счетами в разные банки

По состоянию на 13 марта расчетный чистый приток средств у более чем 300 фондов, управляемых швейцарским банком, составил 14 млн долларов. Но к 14 марта чистая сумма изъятых из этих фондов средств достигла 205 млн долларов, указал провайдер данных.

Данные после 15 марта пока не собраны, притом что не все фонды Credit Suisse подают данные на ежедневной основе, отметила Morningstar. Как она пояснила, в данных учитывается информация о фондах открытого типа и финансовых продуктах, обращающихся на бирже.

На этой неделе Credit Suisse получил от центробанка экстренную помощь в виде кредита на сумму до 54 млрд долларов для поддержания ликвидности. Его акции резко упали.