МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские банки меньше подвержены уязвимости, которую демонстрируют банки в США и ЕС, у них на балансе нет таких накопленных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Российский рынок акций растет на корпоративных новостях

"Наша российская система уже гораздо меньше связана с мировой финансовой системой. Что касается устойчивости наших банков, они меньше подвержены той уязвимости, которую демонстрируют банки в США и Евросоюзе. Просто у них на балансах нет таких накопленных рисков, которые создавались из-за длительного периода низких ставок", — сказала она.