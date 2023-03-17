Набиуллина сравнила риски российских и американских банков
Набиуллина: российские банки меньше подвержены уязвимости, которую демонстрируют банки США
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские банки меньше подвержены уязвимости, которую демонстрируют банки в США и ЕС, у них на балансе нет таких накопленных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Наша российская система уже гораздо меньше связана с мировой финансовой системой. Что касается устойчивости наших банков, они меньше подвержены той уязвимости, которую демонстрируют банки в США и Евросоюзе. Просто у них на балансах нет таких накопленных рисков, которые создавались из-за длительного периода низких ставок", — сказала она.
https://1prime.ru/banks/20230317/840108236.html
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