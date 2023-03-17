МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Некоторым банкам РФ по-прежнему нужна докапитализация, идет работа с их собственниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Действительно, некоторым банкам нужна докапитализация. Идет работа с собственниками для того, чтобы эта докапитализация была осуществлена по плану. В соответствующие периоды времени была восстановлена достаточность капитала, учитывая те послабления по надбавкам, которые мы даем. И мы уверены, что это будет сделано", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
https://1prime.ru/banks/20230317/840108503.html
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