МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин положительно оценивает то, что российскому регулятору не надо часто менять ключевую ставку. Набиуллина: турбулентность на западных финрынках прямо не влияет на Россию

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров прозвучал вопрос о том, что означает сохранение ставки на таком уровне четвертый раз подряд: стабильность или стагнацию.

"Я как бы полусерьезно (отвечу — ред.): на самом деле очень хорошо, что нам не надо менять ставку уже четыре заседания подряд. Это за последние годы было нечасто. Наверное, это отражает то, что текущий уровень ставки в полной мере соответствует текущим экономическим условиям, нашему прогнозу, а также балансу рисков для этого прогноза соответственно. В зависимости от того, в какой мере это мнение будет меняться, от этого будет зависеть дальнейшая ее траектория", — ответил Заботкин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также прокомментировала вопрос. "Наше решение по ключевой ставке, любое — повышаем, понижаем ставку или сохраняем — направлено на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%, если она отклонилась от 4%, и дальше поддерживать. Вот только в этом и есть смысл, то есть направлено, в принципе, на ценовую стабильность", — сказала она.