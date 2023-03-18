МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте упала на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), сообщает газета Financial Times. СМИ: почти 200 банков в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

"Рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии потеряла 459 миллиардов долларов в этом месяце — снижение на 16% является самым резким спадом с марта 2020 года", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что больше всего от падения стоимости пострадали финансовые организации в США.