МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Крупнейший швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse, который столкнулся с обвалом стоимости акций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В среду стоимость акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

"USB ведет переговоры о полном или частичном приобретении Credit Suisse", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны.

Согласно газете, слияние финорганизаций — лишь один из обсуждаемых вариантов.