МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России в марте пересмотрел статистику за 2022 год по депозитам россиян в иностранных банках, в результате чего зарубежные "кубышки" граждан сократились на 30 миллиардов долларов или 2 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных регулятора. Набиуллина заверила, что ЦБ не занимается безграничным печатанием денег

Согласно февральской статистике ЦБ, по итогам 2022 года россияне хранили на счетах в банках-нерезидентах 6,63 триллиона рублей или 94,27 миллиарда долларов, при этом за год вклады выросли втрое.

Однако в марте регулятор пересмотрел эти данные. Согласно актуальной статистике, по итогам прошлого года на иностранных счетах российских граждан хранилось 4,54 триллиона рублей или 64,5 миллиарда долларов. Таким образом, за год депозиты выросли "всего лишь" вдвое.

Также в сторону понижения был пересмотрен рекордный уровень месячных переводов на счета за границу. Согласно более ранней статистике, абсолютный месячный рекорд, достигнутый в сентябре 2022 года, составлял 9,3 миллиарда долларов. После пересмотра в марте показатель сократился в 1,6 раза, до 5,9 миллиарда долларов, но не потерял рекордный статус.