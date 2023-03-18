МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за доходами руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Цб РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В ЦБ считают сохранение уровня ключевой ставки положительным моментом

Закон предусматривает, что актом ЦБ определяется порядок представления сведений о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного ЦБ.

В акте ЦБ прописывается порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и рассмотрения таких уведомлений.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный пояснял ранее РИА Новости, что принятие закона связано с необходимостью распространения на лиц, замещающих эту должность, общих антикоррупционных требований, в том числе о подаче декларации и об урегулировании конфликта интересов. Закон предусматривает, что ЦБ РФ своим актом будет устанавливать порядок соблюдения этих требований.