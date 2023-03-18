МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank изучает вопрос приобретения некоторых активов банка Credit Suisse, который столкнулся с обвалом стоимости акций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В Германии перечислили риски после "конца эпохи" дешевого газа из России

Отмечается, что Deutsche Bank следит за ситуацией с Credit Suisse и обсуждает, какие аспекты банка могли бы быть интересны для приобретения, в том числе в случае приобретения банка крупнейшим швейцарским банком UBS. Как указывают источники, Deutsche Bank пока ведет только внутренние обсуждения и пока не выступали с какими-либо предложениями.

Ранее сообщалось, что швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse.

В среду стоимость акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).