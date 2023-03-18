МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Альфа-банка могли временно столкнуться с проблемой при оплате картами, сейчас все работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о проблемах с картами "Альфа-банка", что ими "невозможно расплатиться ни в одном магазине", "даже QR-кодом не перевести".

"Все давно работает. Никакого сбоя нет. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR проходила и проходит сейчас", — говорится в сообщении.