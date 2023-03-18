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2023
https://1prime.ru/banks/20230318/840115344.html
Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемой при оплате картами
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Некоторые клиенты Альфа-банка могли временно столкнуться с проблемой при оплате картами, сейчас все работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее... ПРАЙМ, 18.03.2023
банки, финансы, новости, альфа-банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Альфа-банка могли временно столкнуться с проблемой при оплате картами, сейчас все работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о проблемах с картами "Альфа-банка", что ими "невозможно расплатиться ни в одном магазине", "даже QR-кодом не перевести".
"Все давно работает. Никакого сбоя нет. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR проходила и проходит сейчас", — говорится в сообщении.