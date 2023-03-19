МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Credit Suisse выступает против предложения крупнейшего швейцарского банка UBS о продаже за 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. FT: Credit Suisse могут слить с банком UBS

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse. По ее данным, за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны. Также отмечалось, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за 1 миллиард долларов.

"Credit Suisse, рыночная стоимость которого в пятницу достигла… 8 миллиардов долларов… считает, что предложенная сумма слишком небольшая и нанесет ущерб акционерам и сотрудникам", — говорится в сообщении агентства.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).