МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк Англии приказал британским кредиторам предоставить информацию о своих финансах для проведения оценки вероятности угрозы финансовой системы страны на фоне ситуации с Credit Suisse, сообщила газета Telegraph. СМИ: Deutsche Bank может приобрести некоторые активы Credit Suisse

Согласно изданию, банку понадобились данные о доступе финорганизаций к мировым рынкам облигаций. Отмечается, что после обвала акций одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse сотрудники Банка Англии начали проводить переговоры с представителями мелких и крупных банков с целью оценки их финансового состояния.

Проведенные переговоры также затрагивали вопросы возможного непосредственного воздействия Credit Suisse на британские банки, которое считается минимальным. Согласно газете, вмешательство Банка Англии было мерой предосторожности и не выявило непосредственных угроз финансовой системе страны.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).