Bloomberg: власти Швейцарии рассматривают возможность национализации банка Credit Suisse
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти Швейцарии рассматривают возможность полной или частичной национализации Credit Suisse, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse. По ее данным, за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны. Также отмечалось, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за 1 миллиард долларов.
"Страна рассматривает возможность либо полного приобретения банка, либо владения значительной долей акций, если поглощение UBS не состоится из-за сложностей в заключении сделки и сжатых сроков", — говорится в сообщении агентства.
В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/banks/20230319/840118636.html